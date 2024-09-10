مصر وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا .. تريزيجيه يُكرر زيارة الشباك ويضاعف تقدم المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مضاعفة النتيجة أمام بوتسوانا خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الأخير ، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم بالمغرب 2025.





جاء الهدف الثاني عبر اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 29 ، بعد أن سجل أولى الأهداف عند الدقيقة الخامسة أيضًا ، لتصبح النتيجة تفوق الفراعنة بثنائية من دون رد.

وجاء تشكيل منتخب مصر في المواجهة على النحو التالي :

محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامي ربيعة ، حمدي فتحي ـ خالد صبحي ، محمد حمدي ، مروان عطية ، أحمد سيد زيزو ، محمود تريزيجيه ، محمد صلاح ، أسامة فيصل.

ويتواجد على مقاعد الإحتياطي : المهدي سليمان - مصطفى شوبير - أحمد عيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - محمد الشامي