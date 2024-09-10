محمد صلاح يوقع على ثالث أهداف منتخب مصر أمام بوتسوانا

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن المنتخب الوطني من تسجيل الهدف الثالث أمام بوتسوانا ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الأخير في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم بالمغرب العام المقبل.





جاء الهدف في الدقيقة 56 عبر اللاعب محمد صلاح بصناعة متقنة من الظهير الأيسر محمد حمدي ، لتصبح النتيجة تفوق الفراعنة بثلاثية دون رد.

ويخوض المنتخب الوطني اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامي ربيعة ، حمدي فتحي ـ خالد صبحي ، محمد حمدي ، مروان عطية ، أحمد سيد زيزو ، محمود تريزيجيه ، محمد صلاح ، أسامة فيصل.

ويتواجد على مقاعد الإحتياطي : المهدي سليمان - مصطفى شوبير - أحمد عيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - محمد الشامي.

ويتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن موريتانيا بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.