منتخب قطر يكتفي بالتعادل مع كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - خرج المنتخب القطري بنقطة التعادل في مباراته مع منتخب كوريا الشمالية في المواجهة التي جمعت الفريقين في ستاد العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج بعدما انتهت المباراة بين المنتخبين بالتعادل بهدفين لكل فريق .

وكان المنتخب القطري قد خسر مباراته الاولى امام منتخب الأمارات على ستاد احمد بن علي بالعاصمة الدوحة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتوقف رصيد منتخب قطر عند نقطة واحدة من مباراتين بينما وهو نفس رصيد منتخب كوريا الشمالية الذي خسر المباراة الاولى امام أوزبكستان بهدف مقابل لاشىء .

تقدم منتخب كوريا الشمالية بهدف في الدقيقة ١٩ سجله ري ايل سونج وتعادل أكرم عفيف للمنتخب العنابي من ركلة جزاء في الدقيقة ٣٢ قبل ان يضيف المعز علي الهدف الثاني في الدقيقة ٤٤ لينتهي الشوط الاول بتقدم منتخب قطر بهدفين لهدف .

في بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة ٥٢ أدرك منتخب كوريا الشمالية التعادل بهدف لنجمه كانج كوك شول لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق .

وفي نفس المجموعة نجح منتخب أوزبكستان في تصدر المجموعة ولو بشكل مؤقت بعدما انتزع فوزا غاليا خارج ملعبه امام منتخب قرقيزستان بثلاثة أهداف لهدفين ليرفع إلى ستة نقاط منتظرا لقاء الأمارات وايران فؤ قمة المجموعة مساء الليلة