شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عرض الزمالك لضم الجابونى آرون بوبيندزا.. 3.3 مليون دولار × 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، عن تفاصيل العرض المقدم للمهاجم الجابونى آرون بوبيندزا لاعب الشباب السعودي الأسبق، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر فى تصريحات لليوم السابع، أن الزمالك عرض على بوبيندزا الحصول على قرابة 3.3 مليون دولار على مدار 3 مواسم، مقسمة إلى 300 ألف دولار مقدم تعاقد، ثم 800 ألف دولار فى الموسم الأول، ومليون دولار فى الموسم الثانى، ومليون و200 ألف دولار فى الموسم الثالث.

كما يحصل الجابونى آرون بوبيندزا على بعض الامتيازات، جاءت كالتالى: 100 ألف دولار مكافاة التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية، بالإضافة إلى 75 ألف دولار حال التتويج بالدوري المحلي، و25 ألف دولار فى حالة التتويج بكأس مصر، و20 ألف دولار فى حالة التتويج بكأس السوبر المحلى، و30 ألف دولار فى حالة التتويج بكأس السوبر الأفريقي، بالإضافة إلى 50 ألف دولار حال حصوله على لقب الهداف.

وتسلم نادى الزمالك البطاقة الدولية للجابونى آرون بوبيندزا بعد الحصول على توقيعه الكترونيًا، وينتظر الزمالك حضور اللاعب إلى القاهرة للإعلان عن اتمام الصفقة بشكل رسمى.