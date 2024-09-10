شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يهزم بوتسوانا برباعية ويتصدر مجموعته بتصفيات كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

أقيمت المباراة على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، وبذلك يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط، قبل مباراة الجولة الثانية التي تجمع موريتانيا بكاب فيردي.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، بعد انفراد تام من محمد صلاح ليسدد كرة من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى تريزيجيه الذي سدد الكرة داخل الشباك.

في الدقيقة العاشرة أصيب رامي ربيعة لاعب منتخب مصر وتوقف اللعب، قبل استئنافه وكاد المنتخب يعزز التقدم بهدف ثانى بعد كرة وصلت لزيزو لكنه سجلها باستعجال اصطدمت بحارس المرمى وذهبت لخارج الملعب.

وبعد مرور 20 دقيقة لاحت فرصة جديدة للفراعنة، بعد محاولة من تريزيجيه لاختراق دفاعات بوتسوانا لكنها خرجت إلى ركلة مرمى.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 29، بعد تمريرة رائعة من رامي ربيعة إلى تريزيجيه الذي استلم الكرة وسددها من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

هدأ ايقاع المباراة بعد ذلك من جانب المنتخبين، باستثناء بعد المحاولات منها تسديدة محمد صلاح التي تصدى لها الحارس بعد مرور 40 دقيقة تقريبا على بداية اللقاء.

وفي الدقيقة 55، جاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق محمد حمدي لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة داخل الشباك.

دخل منتخب بوتسوانا في اللقاء بقوة، وأهدر سيكانيانج انفراد تام ليسدد كرة من خارج منطقة الجزاء بعد خروج محمد الشناوي ليسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وجاء انفراد تام لصالح بوتسوانا عن طريق ثيبيدي الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وخرج صلاح في الدقيقة 75 من زمن اللقاء، وتسلم منه النني شارة الكابتن، ودخل صلاح نادي المائة مع منتخب مصر بعد تسجيل مشاركته رقم 100 بقميص الفراعنة في المباريات الدولية الرسمية.

وتوالت محاولات منتخب بوتسوانا في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وجاءت تصويبة من سيكانيانج من خارج منطقة الجزاء لصالح بوتسوانا لكن تصدى لها حارس مرمى منتخب مصر.

وفي الوقت بدل الضائع صن بدلاء حسام حسن الفارق بتسجيل الهدف الرابع، عن طريق مصطفى فتحي بعد تمريرة سحرية من إبراهيم عادل.

وضم تشكيل المنتخب في حراسة المرمى: "محمد الشناوي، والدفاع: محمد حمدي، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد هاني، وفي الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، والهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أسامة فيصل، محمد صلاح". وفي الإحتياطي تواجد كل من: "المهدي سليمان - مصطفى شوبير - أحمد عيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - محمد الشامي"، وخرج من القائمة حمزة علاء فقط.

وضمت بعثة منتخب مصر كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد عيد، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور ومصطفى محمد وعمر مرموش للإصابة وخرج أحمد حجازى من القائمة لظروف خاصة.

يتفوق المنتخب الوطني في القيمة التسويقية على بوتسوانا بفارق كبير، حيث تبلغ القيمة التسويقية للمنتخب الوطني 121 مليوناً و650 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب بوتسوانا مليوناً و150 ألف يورو.

أدار المباراة طاقم تحكيم صومالي بقيادة عمر عبدالقادر ارتان، ويعاونه كل من حمزة حاجي مساعد أول وعلي محمد مساعد ثاني وأحمد حسن حسين حكما رابعا.