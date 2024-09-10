تريزيجيه يسجل هدف الفراعنة الأول في بتسوانا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - أحرز تريزيجيه هدف للفراعنة الأول في بتسوانا في الدقيقة الخامسة من زمن اللقاء

وجاء الهدف بعد انفراد تام من محمد صلاح ليسدد كرة من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى تريزيجيه الذي سدد الكرة داخل الشباك.