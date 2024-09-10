ياسر رشاد - القاهرة - نجح اللاعب محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر من اعتلاء صدارة ترتيب هدافي الفراعنة تحت القيادة الفنية لحسام حسن، وذلك بعدما سجل ثنائية في شباك بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا.

وسجل نجم الفراعنة هدفين في لقاء بوتسوانا بعدنا احرز الهدف الأول في الدقيقة 29 من متابعة تسديدة محمد صلاح التي ارتدت من الحارس ليسددها في الشباك.

وأضاف تريزيجيه الهدف الثاني في لمنتخب مصر في الدقيقة 29 بعد تمريرة رائعة من رامي ربيعه، ليسددها في الشباك.

ورفع نجم الفراعنة رصيده من الأهداف تحت قيادة حسام حسن إلى أربعة أهدافه لينفرد بصدارة الهدافين، وذلك خلال خوضه 6 مباريات.

وتمكن تريزيجيه من المساهمة في 11 هدفا مع الفراعنة خلال آخر 11 مباراة رسمية، حيث سجل 8 أهداف، و 3 تمريرات حاسمة.

ترتيب هدافي منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن

محمود حسن تريزيجيه 4 أهداف

رامي ربيعه 2

مصطفى محمد 1

محمد عبد المنعم 1

عمر مرموش 1

إبراهيم عادل 1

محمد صلاح 1