تأكيد الصدارة .. منتخب مصر يكتسح بوتسوانا برباعية خارج أرضه في تصفيات أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المنتخب الوطني فوزًا عريضًا على نظيره بوتسوانا برباعية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير لحساب الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم بالمغرب العام المقبل.





جاءت ثنائية المنتخب في الشوط الأول عبر محمود تريزيجيه في الدقيقتين 5 و 29 ، بينما جاءت ثنائية الشوط الثاني عبر محمد صلاح في الدقيقة 56 و مصطفى فتحي بالدقيقة الرابعة من الوقت البديل لزمن شوط اللقاء الثاني.

وخاض المنتخب الوطني اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامي ربيعة ، حمدي فتحي ـ خالد صبحي ، محمد حمدي ، مروان عطية ، أحمد سيد زيزو ، محمود تريزيجيه ، محمد صلاح ، أسامة فيصل.

ويتواجد على مقاعد الإحتياطي : المهدي سليمان - مصطفى شوبير - أحمد عيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - محمد الشامي.

ويتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره بالفوز على الرأس الأخضر، بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الجولة الأولى لـ تصفيات كأس أمم إفريقيا، التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي.