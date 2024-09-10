بقيادة صلاح وتريزيجيه.. منتخب مصر يضرب بوتسوانا برباعية في تصفيات أمم أفريقيا

فاز منتخب مصر الكروي الأول على نظيره بوتسوانا بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الثانية التي جمعتهما ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة لـ تصفيات كأس أمم إفريقيا بجانب منتخبات الرأس الأخضر وبوتسوانا وموريتانيا.

وافتتح ثلاثية الفراعنة في شباك بوتسوانا اللاعب محمود تريزيجيه في الدقيقة 29 من متابعة تسديدة محمد صلاح التي ارتدت من الحارس ليسددها في الشباك.

وأضاف تريزيجيه الهدف الثاني في لمنتخب مصر في الدقيقة 29 بعد تمريرة رائعة من رامي ربيعه، ليسددها في الشباك.

وتمكن محمد صلاح من احراز هدف منتخب مصر الثالث في الدقيقة 56، بعدما وصلته كرة عرضية مرسلة من محمد حمدي مرت من يد حارس بوتسوانا.

وعزز تقدم القراعنة بالهدف الرابع اللاعب مصطفى فتحي في الدقيقة 4+90، من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق إبراهيم عادل ليسددها داخل الشباك.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في تصفيات أمم إفريقيا بالفوز على الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة يوم الجمعة الماضي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات أمم أفريقيا برصيد 6 نقاط، ويليه منتخب موريتانيا برصيد 3 نقاط، وكاب فيردي وبوتسوانا بدون نقاط.