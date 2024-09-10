ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على بوتسوانا

يقدم “كورة 365” ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على نظيره بوتسوانا في الجولة الثانية.

وفاز منتخب مصر على نظيره بوتسوانا بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.

وسجل محمود تريزيجيه لاعب الريان القطري، هدفين لصالح الفراعنة في شباك بوتسوانا.

فيما أحرز محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الهدف الثالث، وأحرز مصطفي فتحي الهدف الرابع للفراعنة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

1- منتخب مصر 6 نقاط.

2- منتخب موريتانيا 3.

3- منتخب بوتسوانا بدون نقاط.

4-منتخب الرأس الأخضر بدون نقاط.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في تصفيات أمم إفريقيا بالفوز على الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة يوم الجمعة الماضي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات أمم أفريقيا برصيد 6 نقاط، ويليه منتخب موريتانيا برصيد 3 نقاط، وكاب فيردي وبوتسوانا بدون نقاط.