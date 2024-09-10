"حروف من ذهب".. كاف يتغزل بمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تغزل الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي "كاف"، بمحمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول، عقب تسجيله هدف الفراعنة الثالث في شباك بوتسوانا.

ونشر الحساب الرسمي للكاف الناطق باللغة العربية، عبر موقع "إكس"، صورة صلاح، وعلق: "100 مباراة دولية للملك المصري محمد صلاح، تاريخ يُكتب بحروف من ذهب".

ويتقدم منتخب مصر على بوتسوانا، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

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