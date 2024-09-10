ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على بتسوانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب مصر على نظيره بتسوانا برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025.

وبهذا الفوز تصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات أمم أفريقيا بالعلامة الكاملة من مباراتين.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

1.مصر - 6 نقاط - لعب مباراتين

2.موريتانيا - 3 نقاط - لعب مباراة

3.الرأس الأخضر - دون نقاط - لعب مباراة

4.بوتسوانا - دون نقاط - لعب مباراتين

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