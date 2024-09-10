حسام حسن يحقق رقما قياسيا غائبا عن منتخب مصر منذ 16 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قاد العميد حسام حسن منتخب مصر إلى الفوز على بوتسوانا برباعية دون رد على ملعب فرانسيستوون ستاديوم.

ويعد هذا هو الفوز الأكبر لمدرب محلي "مصري" خارج الأرض منذ حسن شحاتة مع منتخب مصر ضد جيبوتي في 2008 بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم "4-0".

وتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

جدول ترتيب مجموعة مصر

1.مصر - 6 نقاط - لعب مباراتين

2.موريتانيا - 3 نقاط - لعب مباراة

3.الرأس الأخضر - دون نقاط - لعب مباراة

4.بوتسوانا - دون نقاط - لعب مباراتين

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