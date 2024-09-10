أول مدربة أجنبية في مصر تكشف لـ"الخليج 365" علاقتها بمواطنها بيتسو موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد ونهى خورشيد:

كشفت الجنوب أفريقية شيلين يوستن مدربة فريق وادي دجلة للسيدات، أوجه الشبه بينها وبين مواطنها بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الأسبق، خاصة أنها أول مدربة أجنبية في مصر والآخر هو أول مدرب من جنوب أفريقيا يتولى تدريب الأهلي.

وتولى موسيماني تدريب الأهلي خلال الفترة من أكتوبر 2020 حتى يونيو 2022، وحقق معه دوري أبطال أفريقيا مرتين والسوبر الإفريقين مرتين، والدوري المصري نسخة 2019-20، وكأس مصر من نفس الموسم.

قالت يوستن عن علاقاتها بمواطنها، في تصريحات خاصة لمصراوي: "كل ناد لديه فلسفة يتم جلب المدربين بناءا عليها، ووادي دجلة تعاقد معي لأن لديه فلسفة حول الطريقة التي يريدون اللعب بها وفلسفتي متشابهة معهم، لا أعتقد أنني وبيتسو نفس العقلية عندما يتعلق الأمر بأسلوب اللعب، ولكنني أعتقد أن لدينا نفس الفلسفة عندما يتعلق بالرغبة في الفوز وهذه عقلية جميع المدربين".

وأوضحت: "حينما يذهب المدربون إلى الدوريات ويشاركون في المسابقات لتحقيق الفوز، وهذا الأمر لا يختلف بالنسبة لي، وفي موسمي الأول في مصر مع وادي دجلة وجدت أن هناك كثير من اللاعبات الموهوبات، ولكن لا أحد يعرفهن، لذا كل شئ يتعلق بي مختلف".

وأضاف: "الأمر يتعلق بإخبار الآخرين أو تعليمهم، وكل ذلك يأتي من تحديات خاصة، والجميع يتوقع منك القيام بأشياء معينة، ولكن بالنسبة لي المهم هو التأكد أن اللاعبات سعداء في بيئة صحية للنمو وأعتقد أنني فعلت ذلك، حيث قمنا بتهيئة المسارات للاعبات الشابات".

وأتمت يوستن تصريحاتها: "الحقيقة أنني لا أعرف بيتسو موسيماني معرفة شخصية ولا أعرف الطريقة التي يدرب بها، ولكن بالنسبة لي لا أكرر ما فعله ولا أتابع ما يفعله حاليا، أنا حاليا في فريق أراد شيئا مختلفا".

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