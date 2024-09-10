احتفال خاص لمحمد صلاح في غرفة الملابس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث ما بعد مباراة منتخب مصر وبتسوانا التي أقيمت اليوم الثلاثاء، احتفال خاص بمحمد صلاح نجم الفراعنة.

واحتفل حسام حسن ولاعبي منتخب مصر بوصول محمد صلاح إلى المباراة رقم 100 مع الفراعنة بجميع المسابقات، في غرفة الملابس.

وفي المباراة رقم 100 أمام بتسوانا سجل لاعب ليفربول هدفا في الفوز برباعية دون رد، في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

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