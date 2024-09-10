شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الخليج 365 يكشف حقيقة بند فسخ عقد سامسون مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل نادى الزمالك، حقيقة البند المتواجد في عقد البنينى سامسون أكينيولا لاعب الزمالك والذى بموجبه يحق للنادى الأبيض فسخ التعاقد معه بعد نهاية موسم 2023-2022 أو نهاية موسم 2024-2023، فقط بشرط إخطار اللاعب كتابيا أو عن طريق البريد الإلكتروني بعد نهاية الموسم بـ7 أيام بحد أقصي.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن البند مكتوب بطريقة خطأ وسامسون عقده سارى مع نادى الزمالك، وليس من حق مسئولى الأبيض فسخ التعاقد معه كما أثير فى البند المتداول خاصة أن لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تمنع ذلك.

وأخطر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الإدارة بعدم الحاجة إلى جهود البنينى سامسون أكينولا خلال الفترة المقبلة، وتحدث المدير الفني مع جهازه المعاون بأن مستوى سامسون لا يرتقى للعب مع الفريق، كما أنه ليس لديه أى إمكانيات تجعله يقود هجوم الزمالك.

فى سياق مختلف يترقب الزمالك انطلاق موسمه الجديد بالظهور فى مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية، وذلك خلال سبتمبر الجارى حيث يخوض ثلاث مواجهات قارية، بعدما انتهى الموسم المحلي للفريق الأبيض بعد انتهاء مشوار الدوري والخروج من كأس مصر.

يلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى في إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية في الثالثة عصر السبت المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في التاسعة مساء 20 سبتمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات للبطولة القارية.

كما يخوض فريق الزمالك المواجهة القارية الثالثة هذا الشهر أمام غريمه الأهلى على لقب كأس السوبر الأفريقى في 27 سبتمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية.