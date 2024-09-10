شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على بوتسوانا بتصفيات كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" و محمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، بعد انفراد تام من محمد صلاح ليسدد كرة من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى تريزيجيه الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 29، بعد تمريرة رائعة من رامي ربيعة إلى تريزيجيه الذي استلم الكرة وسددها من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 55، جاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق محمد حمدي لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع صنع بدلاء حسام حسن الفارق بتسجيل الهدف الرابع، عن طريق مصطفى فتحي بعد تمريرة سحرية من إبراهيم عادل.

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالى:

1- مصر برصيد 6 نقاط من مباراتين

2- موريتانيا برصيد 3 نقاط من مباراة

3- الرأس الأخضر برصيد 0، بعد مباراة واحدة

4- بوتسوانا برصيد 0، بعد مباراتين



ترتيب مجموعة منتخب مصر

ويستضيف منتخب الرأس الأخضر نظيره منتخب موريتانيا في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الوطني للرأس الأخضر، في المباراة التي تجمع المنتخبين في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، حيث يقع المنتخبان ضمن المجموعة الثالثة التي تضم المنتخب الوطني وبوتسوانا.