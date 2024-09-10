شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحتفل بوصول محمد صلاح للمباراة رقم 100.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص منتخب مصر بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن علي الإحتفال بوصول محمد صلاح للمباراة رقم 100 في تاريخ اللاعب الدولى .

وحرص منتخب مصر علي الاحتفال بمحمد صلاح عقب مباراة بتسوانا التي انتهت برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 .

حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" و محمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

أقيمت المباراة على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، وبذلك يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط، قبل مباراة الجولة الثانية التي تجمع موريتانيا بكاب فيردي.

حسام حسن بالتيشرت رقم 100

حسام حسن يحتفل بوصول محمد صلاح للمباراة رقم 100



إيهاب الكومى مع محمد صلاح