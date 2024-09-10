اخبار الرياضه

منتخب مصر يحتفل بوصول محمد صلاح للمباراة رقم 100.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحتفل بوصول محمد صلاح للمباراة رقم 100.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص منتخب مصر بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن علي الإحتفال بوصول محمد صلاح للمباراة رقم 100 في تاريخ اللاعب الدولى .

وحرص منتخب مصر علي الاحتفال بمحمد صلاح عقب مباراة بتسوانا التي انتهت برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 .

حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" و محمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

أقيمت المباراة على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، وبذلك يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط، قبل مباراة الجولة الثانية التي تجمع موريتانيا بكاب فيردي.

921d4bcf-ef32-4ae2-ad8b-664bab5f332b

حسام حسن بالتيشرت رقم 100 

 

الصورة الرئيسية

حسام حسن يحتفل بوصول محمد صلاح للمباراة رقم 100 

 

إيهاب الكومى مع محمد صلاح
إيهاب الكومى مع محمد صلاح

 

محمد صلاح والتيشرت بالمباراة رقم 100
محمد صلاح والتيشرت بالمباراة رقم 100

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements