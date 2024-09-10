شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه هداف منتخب مصر مع حسام حسن بـ 4 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات الدولي محمود حسن تريزيجيه هدف منتخب مصر مع حسام حسن بعدما سجل هدفين في فوز الفراعنة على بوتسوانا، برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

هدفا تريزيجيه رفع رصيده من الأهداف تحت قيادة حسام حسن إلى 4 أهداف، ليصبح هداف الفراعنة في ولاية العميد، كما رفع رصيد أهدافه الدولية إلى 20 بقميص منتخب مصر.

وجاء ترتيب هدافي المنتخب خلال أول 4 مباريات رسمية تحت قيادة حسام حسن كالتالي:

تريزيجية : 4 أهداف

محمد صلاح : هدفين

مصطفي فتحي : هدف

رامى ربيعه : هدف

إبراهيم عادل : هدف

عمر مرموش : هدف

بهذه النتيجة، يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط، قبل مباراة الجولة الثانية التي تجمع موريتانيا بكاب فيردي.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، بعد انفراد تام من محمد صلاح ليسدد كرة من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى تريزيجيه الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 29، بعد تمريرة رائعة من رامي ربيعة إلى تريزيجيه الذي استلم الكرة وسددها من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 55، جاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق محمد حمدي لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع صن بدلاء حسام حسن الفارق بتسجيل الهدف الرابع، عن طريق مصطفى فتحي بعد تمريرة سحرية من إبراهيم عادل.