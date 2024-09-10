شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير ومزمار بلدي في استقبال البعثة المصرية البارالمبية في مطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتشد عدد من الجماهير المصرية خارج مطار القاهرة الدولي، لاستقبال البعثة المصرية البارالمبية قادمة من فرنسا بعد المشاركة فى دورة الالعاب البارالمبية التى أقيمت بباريس، فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجارى.

كما تواجدت فرقة مزمار بلدي لاستقبال أبطال دورة الألعاب البارالمبية.

وتعود البعثة متوجة ب7 ميداليات متنوعة، مقسمة إلى 2 ذهب، 2 فضية، بالإضافة إلى 3 برونزيات، حقق الذهبيات الثنائى رحاب أحمد ومحمد المنياوى لاعبا رفع الأثقال، وتوح بالفضيات فاطمة محروس ومحمد صبحى، بالإضافة إلى البرونزيات الثلاث التى تحققت عن طريق نادية فكرى و صفاء حسن لاعبتا الأثقال، وكذلك منتخب الطائرة جلوس.

ومن المقرر أن يكون فى استقبال الأبطال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات الوزارة تقديرا لجهود الأبطال وما بذلوه من جهد وحققوه من إنجاز خلال المشاركة في الدورة البارالمبية.

ومن المقرر أن ينتظر الأبطال فى المطار أتوبيس مكشوف يطوف شوارع القاهرة فى جولة من المطار وصولا إلى المركز الأولمبي بالمعادى.



استقبال أبطال مصر



الجماهير فى مطار القاهرة