شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مصطفى لاعب مودرن سبورت الجديد: هدفنا المنافسة على كل البطولات والان مع تفاصيل الخبر

أبدى لاعب الوسط أحمد مصطفى، لاعب فريق سموحة السابق، سعادته عقب انضمامه لفريق مودرن سبورت ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

وقال أحمد مصطفى في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي: "سعيد جدًا بهذه الخطوة وأتمنى التوفيق بها ومساعدة نفسي ومساعدة النادي للوصول لأبعد هدف".

وأضاف: "رأيت هنا في مودرن سبورت إمكانيات جبارة وطموح كبير ودعم كبير من قبل مجلس الإدارة والمدير التنفيذي هيثم عرابي وطلعت يوسف، الجميع هنا يعمل بمنتهى الاحترافية، كما يوجد مقر خاص باللاعبين على أعلى مستوى، هذا المناخ وكل هذه التفاصيل سوف تساعدنا أن ننافس بقوة الموسم المقبل".

وأتم كلماته: "علينا العمل الجاد الموسم المقبل وأثق في زملائي وهدفنا هو الظهور القوي والمنافسة بكل البطولات".

ولعب صاحب الـ 27 عاما لأندية الداخلية وبتروجت وجنت البلچيكي وأبها السعودي والعدالة السعودي والإسماعيلي والأخدود السعودي وسموحة.

وجاءت قائمة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى : محمد مجدي حارس مرمى فريق الداخلية وكريم عماد حارس مرمى فريق حرس الحدود.

الدفاع: محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير ايسر وادي دجلة.

الوسط: قائد منتخب غانا للشباب فريدريك كيسي، وعبد الله حافظ لاعب وسط مهاجم فريق اركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط مهاجم فريق الانتاج الحربي، والبلجيكي محمد اميسي جناح بلدية المحلة، وأحمد مصطفى جناح سموحة، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط فريق بروكسي.

الهجوم: الزامبي إينوك سكالا مهاجم فريق زيسكو يونايتد، والإنجليزي فيجيري شون شيما مهاجم نادي كامبريدج يونايتد، وضياء السيد مهاجم المنصورة.