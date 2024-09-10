مصر تكتسح بوتسوانا برباعية في تصفيات أمم إفريقيا 2025 (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على بوتسوانا بأربعة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وحل المنتخب المصري ضيفا على بوتسوانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لـ تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

تقدم منتخب مصر عن طريق محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 5 من الشوط الأول.

وعاد تريزيجيه ليسجل هدف مصر الثاني في الدقيقة 29، بعدما تمريرة طويلة من رامي ربيعة وسددها من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الشوط الثاني، أضاف قائد منتخب مصر، محمد صلاح، الهدف الثالث للفراعنة في الدقيقة 56، بعد كرة عرضية مرسلة من محمد حمدي مرت من يد حارس بوتسوانا فوكو بطريقة غريبة.

واختتم رباعية منتخب مصر، مصطى فتحي في الدقيقة 90+4، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه كرة عرضية من إبراهيم عادل حولها مباشرة في المرمى.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة لـ تصفيات كأس أمم إفريقيا بجانب منتخبات الرأس الأخضر وبوتسوانا وموريتانيا.

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته، برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين، ويأتي منتخب موريتانيا ثانيًا برصيد 3 نقاط، وفي المركزين الثالث والرابع يتواجد منتخبا بوتسوانا والرأس الأخضر بدون نقاط.

واستهل منتخب مصر مشواره في مباراة الجولة الأولى لـ تصفيات كأس أمم إفريقيا، التي أقيمت مساء الجمعة الماضي، بالفوز على الرأس الأخضر، بثلاثة أهداف دون رد.

وبدأ منتخب مصر مواجهة بوتسوانا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - خالد صبحي - محمد حمدي

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمود تريزيجيه - محمد صلاح- أسامة فيصل.

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