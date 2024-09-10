إبراهيم حسن: "اللاعبين كانوا رجالًا اليوم"

ياسر رشاد - القاهرة - وجه إبراهيم حسن، المدير العام بالمنتخب المصري الأول لكرة القدم، الشكر للاعبين، بعد تصدر مجموعة تصفيات أمم أفريقيا بالعلامة الكاملة حتى الآن.



وكان المنتخب المصري قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره البوتسواني بأربعة أهداف نظيفة.

وتحدث إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "بالطبع، أتوجه بالشكر للاعبين، فقد كانوا رجالًا وكذلك كل المجموعة والمنظومة، الكل تعب وكان معسكرا صعبا والظروف كانت صعبة".

وأردف: "المباراة الأولى كانت مهمة جدًا لنا في بداية التصفيات، والمباراة الثانية اليوم كانت تكملة للمعسكر ولكي تنهي المهمة بشكل جيد وتستطيع الراحة في التصفيات ونتأهل وتكون خطوة مهمة، وهذا سيفرق كثير جدًا وتفكر بهدوء ونحتل صدارة المجموعة ونتأهل بهدوء".

وأكمل: "اللاعبون أجادوا رغم كل الظروف الصعبة، وهم لم يكونوا في أفضل حال بدنيًا، ولم يخوضوا فترة إعداد جيدة، وأشكر اللاعبين لأنهم نفذوا كل فكر حسام حسن رغم كل الظروف الصعبة وكسبنا لاعبين كثيرة".

ويحتل المنتخب المصري صدارة ترتيب مجموعته في تصفيات كأس الأمم الإفريقية برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب موريتانيا في المركز الثاني بثلاثة نقاط

فيما يحتل منتخب بوتسوانا ثالث ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، ويتزيل منتخب الرأس الأخضر الترتيب بدون رصيد من النقاط.

