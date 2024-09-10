إبراهيم حسن يتحدث عن أزمة موعد مباراة مصر وبوتسوانا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف إبراهيم حسن، المدير العام للمنتخب المصري لكرة القدم، على أزمة موعد مباراة مصر وبوتسوانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.



وكان المنتخب المصري قد نجح في تحقيق الفوز بأربعة أهداف نظيفة، ليتصدر مجموعته بستة نقاط.

وتحدث إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية، فقال: "نحن عندما نلعب في إفريقيا ليلًا شيء جميل جدًا، في البداية كنا رافضين لأنني قمت بعملي وكل التفاصيل، وبعد ذلك يتم إبلاغنا بتغيير موعد المباراة، وكل ترتيبنا على لعب المباراة عصرًا".

وتابع: "الاتحاد الأفريقي كان يريد لعب المباراة الساعة 8 مساءً، والاتحاد الإفريقي ساعد جدًا بوتسوانا".

وتابع: "لم يكن هناك حجة لبوتسوانا لأنهم لعبوا مثلنا أول مباراة في نفس التوقيت، ولم تكن مشكلتنا ولكن رغم ذلك نحن تحملنا ظروفهم، لو كان العكس صحيح لا أعتقد كنا سنتلقى المساعدة، ورغم ذلك خضنا المباراة".

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري يحتل صدارة ترتيب مجموعته في تصفيات كأس الأمم الإفريقية برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب موريتانيا في المركز الثاني بثلاثة نقاط

فيما يحتل منتخب بوتسوانا ثالث ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، ويتزيل منتخب الرأس الأخضر الترتيب بدون رصيد من النقاط.

