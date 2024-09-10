شبانة يشيد بـ"حسام حسن" بعد انتصار منتخب مصر على بوتسوانا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه مندهش من محاولات البعض المستمرة تحويل أي انتصار لمنتخب مصر إلى مناوشات جماهيرية بين الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن كل اللاعبين سواسية ولا يجب الحديث عن لاعب معين ومدى تأثيره في منتخب مصر.

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وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر بوكس تو بوكس: "لم أكن مصدقا لما شاهدته بعد مواجهتي مصر في تصفيات أمم إفريقيا، فقد حققنا فوزين متتاليين وسجلنا أهداف، وهناك إيجابيات عديدة ويجب أن نبني عليها للمستقبل، لكن شاهدنا مناوشات ومقارنات غريبة بين اللاعبين".

وأضاف: "جزء من نجاح حسن شحاتة في منتخب مصر، هي العلاقات الجيدة، والتي كان يُطلق عليها "عائلة المنتخب" المترابطة حتى 2010، والمعلم كان يحارب لضم عصام الحضري في 2008 بعد رحيله عن الأهلي.. والفوز الكبير على بوتسوانا هام للغاية على الرغم من تواضع مستوى المنافسين".

وواصل: "حسام حسن أصبح لديه ارتباط جيد باللاعبين، ولذلك شاهدنا كل اللاعبين تبذل قصارى جهدها من أجل الظهور بقوة في الملعب، وظهرت حالة جيدة والروح كانت رائعة بين الجميع".

وأكمل: "ظهرت بعض الانتقادات بعد اللقاء، والبعض حاول التقليل من الفوز، بحجة أن منتخب مصر لم نواجه منتخب كبير حتى الآن، وحسام حسن يلعب حسب متطلبات كل لقاء، وهو يستحق الثناء والتقدير بعد الانتصارين، رغم حالة القلق والتصريحات القوية من حسام قبل انطلاق المعسكر".

وتابع: "معسكر منتخب مصر الحالي سيكون سبب في ثقة الجميع بالجهاز الفني بقيادة حسام حسن خلال الفترة المقبلة، وعندما يتم تحويل المنتخب إلى عائلة واحدة، يكون الأداء أفضل والروح رائعة".

وأكد: "هناك مكتسبات كبيرة لمنتخب مصر، وأرجو من الجمهور ألا يحول الأمور إلى "أهلي وزمالك"، والمقارنة بين لاعبين في الناديين، هناك البعض يحاول التفرقة، وأهنئ منتخب مصر وحسام حسن على الاداء والنتجية، وبالتأكيد سنصعد لأمم إفريقيا وكأس العالم".