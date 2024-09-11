شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: شاركت فى معسكر المنتخب وأنا مصاب وحلم حياتى التتويج بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، عن سعادته بتحقيق الفراعنة فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "ما لا يعرفه الجميع بما فيهم الجهاز الفني أنى تعرضت للإصابة بكسر في الكوع خلال آخر مباراة لي مع طرابزون، وأخفيت هذه الإصابة حتى لا تمنعنى من المشاركة مع المنتخب في هذا المعسكر".

وواصل لاعب منتخب مصر: "حلم حياتي هو التتويج بكأس الأمم الأفريقية، وصلنا للنهائي مرتين وفشلنا في تحقيق اللقب، وأتمنى أن أحصد البطولة حتىأتوج مجهودي مع المنتخب".

وتابع تريزيجيه: "حمل قميص المنتخب شرف لأي لاعب وما زلت أخوض أي مباراة وكأنها مباراتي الأخيرة، لدي دوافع كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية مع الفراعنة وأتمنى تحقيق لقب إفريقيا".

وتحدث تريزيجيه قائلا: "اليوم وصلت لـ20 هدفا مع المنتخب في الترتيب العاشر بين هدافي المنتخب التاريخيين، أعتبره إنجازا كبيرا لأننا بلد عظيم في كرة القدم، وأعتبر صلاح مصدر فخر لى ونتشرف أننا من بلد لاعب بحجمه".

بهذه النتيجة يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط، قبل مباراة الجولة الثانية التي تجمع موريتانيا بكاب فيردي.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، بعد انفراد تام من محمد صلاح ليسدد كرة من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى تريزيجيه الذي سدد الكرة داخل الشباك، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 29، بعد تمريرة رائعة من رامي ربيعة إلى تريزيجيه الذي استلم الكرة وسددها من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 55، جاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق محمد حمدي لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة داخل الشباك، وفي الوقت بدل الضائع صن بدلاء حسام حسن الفارق بتسجيل الهدف الرابع، عن طريق مصطفى فتحي بعد تمريرة سحرية من إبراهيم عادل.

وضم تشكيل المنتخب في حراسة المرمى: محمد الشناوي، والدفاع: محمد حمدي، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد هاني، وفي الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، والهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أسامة فيصل، محمد صلاح.

وضمت بعثة منتخب مصر كلاً من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد عيد، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور ومصطفى محمد وعمر مرموش للإصابة وخرج أحمد حجازى من القائمة لظروف خاصة.