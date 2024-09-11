شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى: صلاح أسطورة وبتعلم منه جوه وبره الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد هاني لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب، لاعب أسطورة بكل ما تحمله الكلمة من معني.

وقال محمد هاني في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إنه سعيد وفخور باللعب مع محمد صلاح، في صفوف المنتخب، مؤكدا أنه يتعلم منه الكثير سواء داخل أو خارج الملعب، وما وصل له صلاح ليس بالأمر السهل وإنما نتيجة مجهود غير عادي وتعب وجهد كبير والعمل علي التطوير من نفسه باستمرار.

وأضاف محمد هانى أن فوز منتخب مصر بأول مباراتين في تصفيات أمم أفريقيا أمر طبيعي، لأننا منتخب كبير والتأهل لكأس الأمم هو الطبيعي بالنسبة لنا، مشددا في الوقت نفسه أن معسكر المنتخب في سبتمبر كان مميزا للغاية، مشددا على امتلاك المنتخب لاعبين ذو خبرات كبيرة قادرين علي التعامل مع أي ظرف طارئ وهو ما حدث عند تعديل موعد مباراة بوتسوانا ونجحنا في الفوز رغم الصعوبات قبل اللقاء.

بعد فوز مصر على بوتسوانا تربع المنتخب الوطنى على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط، قبل مباراة الجولة الثانية التي تجمع موريتانيا بكاب فيردي.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، بعد انفراد تام من محمد صلاح ليسدد كرة من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى تريزيجيه الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 29، بعد تمريرة رائعة من رامي ربيعة إلى تريزيجيه الذي استلم الكرة وسددها من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 55، جاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق محمد حمدي لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع صنع بدلاء حسام حسن الفارق بتسجيل الهدف الرابع، عن طريق مصطفى فتحي بعد تمريرة سحرية من إبراهيم عادل.

وضم تشكيل المنتخب في حراسة المرمى: محمد الشناوي، والدفاع: محمد حمدي، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد هاني، وفي الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، والهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أسامة فيصل، محمد صلاح.