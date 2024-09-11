شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوصل لاتفاق مع البولندى كونراد حول راتبه ويجهز تذاكر حضوره للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع البولندي كونراد ميشالاك جناح أيمن فريق أحد السعودي، حول راتبه الذى سيتقاضه خلال تواجده وسط صفوف القلعة البيضاء لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكشف مصدر مطلع أن الزمالك اتفق مع كونراد ميشالاك حول حصوله على راتب يصل إلى مليون و800 ألف دولار، فى الموسم الذى سيخوضه مع الفارس الأبيض، خاصة أن نادى أحد لم يتقاض أى مقابل نظير الموافقة على إعارة اللاعب.

وتابع المصدر أن الزمالك يسعى فى الوقت الحالى للحصول على توقيع اللاعب عبر الإيميل، حتى يتمكن من قيده فى القائمة الأفريقية، مع تجهيز تذاكر حضوره إلى القاهرة غدًا الأربعاء للانضمام إلى صفوف الفريق.

وأردف المصدر أن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك كان متمسكًا بالحصول على خدمات الجامبي مودو بارو جناح أهلي جدة السعودى، إلا إن مجلس إدارة القلعة البيضاء أقنع المدرب بميشالاك.

كونراد ميشالاك هو لاعب كرة بولندي الجنسية يجد اللعب في مركز الجناح الهجومي، وُلد في 7 فبراير 1997 (26 عاماً) في مدينة بلاونيس، بولندا، ومن أهم مميزاته السرعة الكبيرة، ومهاراته العالية التي تسعاده على المراوغة، وتمريراته الحاسمة في الشق الهجومي.

وخاض ميشالاك تجارب احترافية خارج بولندا، حيث لعب لفريق أنقرة غوجو التركى و ألانيا سبور التركي، ثم أحد السعودي، وفي الموسم الجاري شارك مع فريق احد في 3 مباريات سجل هدف وصنع آخر.