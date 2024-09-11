أحد السعودى يوافق على إعارة البولندي كونراد للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت تقارير صحفيه سعوديه عن موافقة نادى أحد على إعارة المهاجم البولندي كونراد ميشالاك إلى نادى الزمالك مجانا لمدة موسم واحد على أن يتحمل مجلس إدارة القلعه البيضاء راتبه السنوي والذى يبلغ مليون و٦٠٠ ألف دولار.

وكان مجلس الإداره قد عقد جلسه مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وعرض عليه اللاعب البولندي وأقنعه بأنه خيار جيد رغم مطالبة المدير الفني بالتعاقد مع مهاجم أهلى جده السعودى مودو بارو.

ويصل إلى القاهرة مساء غداً الأربعاء، الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمهيداً للانتظام في تدريبات الأبيض استعداداً للفترة المُقبلة.

يأتي ذلك عقب انتهاء مشاركة اللاعب في معسكر منتخب بلاده الأخير لخوض مباراتي كوريا الجنوبية والأردن في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أعلن في وقت سابق عن التعاقد مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

ويستعد فريق الزمالك للقاء فريق الشرطة الكيني المقرر له يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي مساء يوم 20 سبتمبر.