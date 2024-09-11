حسام حسن يعلق على فوز منتخب مصر على بوتسوانا

ياسر رشاد - القاهرة - علق حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، على الفوز الذي حققه الفراعنة على بوتسوانا برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.



وتحدث حسام حسن في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "المباراة لم تكن سهلة، شاهدت مباريات لـ بوتسوانا، وهو منتخب لا يستسلم، ويمتلكون دوافع كثيرة، لكن أشكر اللاعبين الذين نفذوا التعليمات التي جعلتنا نُسيطر على اللقاء".

وتابع: "الحمد لله على نتيجة مباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا، لا أفكر في الماضي أفكر في المستقبل، حققنا المكسب في مباراتين وكل مباراة مهمة بالنسبة لي، الكرة في قارة إفريقيا ليست سهلة والفوارق ليست بعيدة".

يذكر أن المنتخب المصري يحتل صدارة ترتيب مجموعته في تصفيات كأس الأمم الإفريقية برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب موريتانيا في المركز الثاني بثلاثة نقاط

فيما يحتل منتخب بوتسوانا ثالث ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، ويتزيل منتخب الرأس الأخضر الترتيب بدون رصيد من النقاط.

