عضو اتحاد الكرة: هناك طفرة بالمنتخب مع حسام حسن

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد ابو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن نتيجة مباراة بتسوانا وكاب فيردي اكثر من رائعة.

واضاف أبو الوفا في تصريحات مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس: هناك شئ جديد في اداء المنتخب وروح جديدة في منتخب مصر.



واضاف: تجربة حسام حسن ناجحة حتى هذه اللحظة وفي طفرة في الأداء ومنتخب مصر وضع قدما في أمم أفريقيا المقبلة.



وتابع: انتهى دور رابطة الأندية واتحاد الكرة هو المسؤول عن إدارة المسابقات لحين انتخاب رابطة أندية جديدة وهناك اجتماع خلال الأيام المقبلة من اجل تحديد انتخابات رابطة الأندية.

وأكمل: وضعنا جدول دوري المحترفين والقسم الثاني وسيكون هناك دورة ترقي من ذهاب وعودة لتكافؤ الفرص وهناك توافق بالإجماع على ذلك من قبل مجلس الاتحاد.