بيكهام وحسام بدائل أمام الزمالك بعد فشل ضم إسماعيل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وضع أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا، ضمن اهتماماته بعد فشل التعاقد مع محمد إسماعيل مدافع زد، خلال الصيف الجاري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "في حال فشل التعاقد مع بيكهام أيضًا، الزمالك سوف يتجه للتفاوض مع الجونة من أجل ضم أحمد حسام مدافعه في الموسم الجديد".



في سياق متصل اقترب نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من التعاقد بصورة كبيرة مع البولندي كونراد ميشالاك مهاجم أحد السعودي، على سبيل الإعارة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الساعات الماضية شهدت تقارب وجهات النظر، وكونراد تنازل عن جزء من مطالبه المادية لإتمام الصفقة".