تفاصيل عرض الاهلي الخيالي لتجديد عقد محمد الشناوي

كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل العقد الخيالي الذي يجهزه النادي الاهلي لتجديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول.

وسينتهي عقد محمد الشناوي حارس الاهلي بنهاية الصيف المقبل.

وقال شبانة خلال تصريحات صحفية: “العقد الذي يجهزه المارد الأحمر لتجديد عقد الشناوي قد يتخطى الـ30 مليون جنيه سنويًا، ليصبح اللاعب الأعلى راتبًا في تاريخ اللاعبين المصريين الذين ارتدوا قميص الاهلي”.

وأضاف: “الاهلي يجهز عقدًا خياليًا للشناوي تقديرًا له بعدما رفض عروضا سعودية بمبالغ كبيرة، بالإضافة لكونه قائدًا للفريق، ويساعد المدير الفني ومدير الكرة داخل غرفة الملابس”.

واختتم: “المارد الأحمر يُقدر حارسه بشكل كبير، واللاعب أصر على البقاء داخل النادي، رغم العروض السعودية التي وصلت لأرقام خيالية في أوقات سابقة”.

ويستعد فريق الاهلي لملاقاة نظيره جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.