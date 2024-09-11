عبدالستار صبري: "حسام حسن على الخط عايز يلعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق عبد الستار صبري لاعب الأهلي الأسبق، على أداء منتخب مصر بقيادة حسام حسن، ضد بوتسوانا في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وقال صبري في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "كل الجمهور خلف حسام حسن وهم من طلبوا بتوليه القيادة الفنية للمنتخب، ورأينا اليوم شخصية العميد، الروح القتالية لتحقيق المكسب، ومنذ توليه المسؤولية يسير بشكل جيد وإيجابي".

وأضاف: "منتظرين جيل جديد يطور كرة القدم المصري، مثلما قلنا على لاعبي منتخب مصر الأولمبي، رأينا اليوم إبراهيم عادل وأسامة فيصل وأحمد عيد وكوكا ومحمد شحاتة، هؤلاء الأعمدة الأساسية لمنتخب مصر في المستقبل

وأتم عبد الستار صبري: "حسام حسن يحب الشباب والموهبة، لهذا يريد خروج جيل جديد لمنتخب مصر، وستجد الأعمار السنية أقل، واليوم تشعر أن حسام حسن على الخط و"عايز يلعب" روح غير عادية".

اقرأ أيضا:

رقم جديد لمحمد صلاح مع منتخب مصر