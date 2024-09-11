تريزيجيه يروي حيلة استخدمها للمشاركة مع منتخب مصر أثناء إصابته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

روى لاعب طرابزون التركي، محمد حسن تريزيجيه، الحيلة التي استخدمها من أجل الانضمام لمعسكر منتخب مصر الوطني أثناء إصابته.

وقال تريزيجيه في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كنا على قدر المسؤولية على الرغم من طول مسافة السفر، وعدم قدرة اللاعبين على إجراء عمليات الاستشفاء".

وأوضح: "تعرضت للإصابة بكسر في يدي بالمباراة الأخيرة لي مع طرابزون وقمت بربط يدي، وتمرنت بقميص طويل، حتى لا يعرف الجهاز الفني بالإصابة، وعندما أرتدي قميص مصر أشارك دون أن أشعر بشيء".

وتابع: "كل مرة انضم فيها للمنتخب أتعامل كأنها المرة الأولى، وسعيد جدا بتواجدي في قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلا في تاريخ منتخب مصر".

وأضاف: "نحن الأفضل بين منتخبات العرب وأفريقيا، وحلمي الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية".

واختتم لاعب طرابزون التركي: "لم يصل صلاح إلى هذه المكانة بالصدفة، جاء ذلك بعد مجهود وتعب كبير، وشرف لي أن أزامله في الملعب".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر فاز على بتسوانا برباعية نظيفة، وسجل تريزيجيه هدفين.

اقرأ أيضًا:

بكلمات مؤثرة.. أكرم توفيق يودع محمود متولي بعد رحيله عن الأهلي

إبراهيم حسن يتحدث عن وصول محمد صلاح للمباراة الـ100