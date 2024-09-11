خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن أرون بوبيندزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف خالد الغندور لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، مفاجأة بشأن صفقة الزمالك الجديدة الجابوني أرون بوبيندزا.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه "ستاد المحور": "الزمالك قد يتعاقد مع لاعب أجنبي مفاجأة بعد عدم اقتناع مجلس الإدارة باللاعب بوبيندزا لأنه غير ملتزم".

وأعلن الزمالك الحصول على البطاقة الدولية الخاصة باللاعب الجابوني، تمهيدا لانضمامه إلى الفريق، خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

"حاجة تكسف وتزعل".. تعليق نارى من نجم الزمالك السابق على ما حدث في صفقة بوبيندزا