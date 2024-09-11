ستوري نجوم كرة القدم.. رسالة لفتوح.. وتهنئة لاعبة الزمالك لأحمد مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 13 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر بعض لاعبي منتخب مصر صورا من لقاء بوتسوانا، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابهم الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهم تريزيجيه وحمدي فتحي وأحمد كوكا، ونشر الجزائري رياض محرز هو الآخر، صورة من فوز منتخب بلاده على ليبيريا بثلاثية.

وشارك يوسف أوباما لاعب بيراميدز، متابعيه، صورا له مع ابنته وكتب عليها: "عودة إلى المدرسة"، فيما نشر ثنائي بيراميدز أحمد الشناوي وأحمد سامي، صورا من تدريبات الفريق اليوم.

ونشر الأرجنتيني دي ماريا صورة وهو يشاهد مباراة منتخب بلاده، بعد اعتزاله اللعب الدولي.

واحتفلت ياسمين نوح لاعبة الزمالك الكرة الطائرة، بعيد ميلاد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، ونشرت صورته وعلقت: "كل سنة وانت أخويا وصاحبي".

ووجه عبدالله جمعة لاعب الزمالك الأسبق، رسالة إلى لاعب الفريق الحالي أحمد فتوح والذي يحاكم حاليا بتهمة التعاطي والقتل الخطأ، ونشر صورته وكتب: "هانت يا أخويا إن شاء الله وبإذن الله في أقرب وقت تكون في وسطنا".

ونشر عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني، صورته من أمام البحر، فيما نشر كهربا صورته من تدريبات الأهلي اليوم، بعد تغيبه عن مران أمس.