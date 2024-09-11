شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صبحى أحدث الوجوه بالمنتخب: حسام حسن سر تألقى أمام بوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد صبحي، مدافع المنتخب الوطنى، ونادي سيراميكا السابق والمصري الحالي، سعادته الكبيرة بخوض أولى مباراته الدولية مع المنتخب، أمام بوتسوانا والتي حسمها الفراعنة برباعية نظيفة في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

ووجه خالد صبحي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، الشكر لحسام حسن المدير الفني للمنتخب بسبب ثقته الكبيرة في قدراته وإمكانياته الفنية، مؤكدا أن العميد تحدث معه قبل لقاء بوتسوانا، وأكد ثقته الكبيرة في إمكانياته، وأن انضمامه للمنتخب بسبب القناعة بأهمية وجوده ودوره مع الفريق، وهذا سر تألقه أمام بوتسوانا في ظهوره الأول.

من ناحية أخرى، بات الدولي محمود حسن تريزيجيه هداف منتخب مصر مع حسام حسن بعدما سجل هدفين في فوز الفراعنة على بوتسوانا، ليرفع رصيده من الأهداف تحت قيادة حسام حسن إلى 4 أهداف، ويصبح هداف الفراعنة في ولاية العميد، كما رفع رصيد أهدافه الدولية إلى 20 بقميص منتخب مصر.

وجاء ترتيب هدافي المنتخب خلال أول 4 مباريات رسمية تحت قيادة حسام حسن كالتالي:

تريزيجية: 4 أهداف

محمد صلاح: هدفين

مصطفى فتحي: هدف

رامى ربيعة: هدف

إبراهيم عادل: هدف

عمر مرموش: هدف