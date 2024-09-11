شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب: حسام حسن حل لغز "التركيبة الهجومية" للفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب الوطنى في تصدر مجموعته بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بعد تحقيق فوزين مهمين على الرأس الأخضر 0/3، وبوتسوانا 0/4، وظهر الفراعنة بشكل هجومي متميز لأول مرة منذ فترة طويلة.

ثبت الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أقدامه ونجح في تحقيق مكاسب في كل الاتجاهات، حيث اقترب من التشكيلة المثالية للمنتخب الوطنى والتي بدأ يظهر فيها ضخ دماء الشباب متمثل في بعض لاعبى المنتخب الأولمبى، شارك منهم بالفعل إبراهيم عادل وأسامة فيصل وأحمد نبيل كوكا، ومعهم حمزة علاء ومحمد شحاتة، بالإضافة لخالد صبحى الذى شارك في مواجهة بوتسوانا والجميع ظهروا بشكل جيد.

الأداء الهجومى القوى للمنتخب الوطنى خطف الأنظار في مواجهتى الرأس الأخضر وبوتسوانا، بعدما استطاع حسام حسن الوصول لتوليفة هجومية قوية ضمت محمد صلاح وتريزيجيه وزيزو ومعهم عمر مرموش ومصطفى محمد، ثم أسامة فيصل ومصطفى فتحى، حيث وضح أن الفراعنة بات لهم أنياب هجومية خطيرة ووتهدد المنافسين بشكل مؤثر، بدليل إحراز 7 أهداف فى مباراتين مع الحفاظ على الجانب الدفاعى بغض النظر عن مستوى المنافسين.

روح الفريق برزت بقوة في الأداء خلال مباراتى الرأس الأخضر وبوتسوانا، ووضحت الروح العالية والترابط بين اللاعبين والجهاز الفني، ولولا أزمة أحمد حجازى لكان المعسكر في سبتمبر نموذجيا.

في كل الأحوال المنتخب يسير بخطى ثابتة ومستواه جيد، يتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم وتصفيات أمم أفريقيا، ومع توفير الهدوء والتركيز يمكننا الوصول لمنتخب مصري قوى يستطيع التقدم إلى منصات التتويج بالبطولات، وهو الأمر الغائب من 14 سنة عن الفراعنة.

الآمال والطموحات كبيرة في نجاح التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن لاستعادة الثقة والمكانة الطبيعية للكرة المصرية على المستويين القارى والعالمى.