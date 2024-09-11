شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الأتوبيس المكشوف بأبطال البارالمبية للمركز الأولمبى بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل الأتوبيس المكشوف حاملا أبطال مصر فى دورة الألعاب البارالمبية من مطار القاهرة الدولي، إلى المركز الأولمبي بالمعادي، بعد المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية التى أقيمت بباريس 2024، فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجارى. وتواجد عدد كبير من الجماهير المصرية وفرقة مزمار بلدي لاستقبال أبطال دورة الألعاب البارالمبية.

وتعود البعثة متوجة بسبع ميداليات متنوعة، مقسمة إلى 2 ذهب، 2 فضية، بالإضافة إلى 3 برونزيات، حقق الذهبيات الثنائى رحاب أحمد ومحمد المنياوى لاعبا رفع الأثقال، وتوح بالفضيات فاطمة محروس ومحمد صبحى، بالإضافة إلى البرونزيات الثلاث التى تحققت عن طريق نادية فكرى وصفاء حسن لاعبتا الأثقال، وكذلك منتخب الطائرة جلوس.