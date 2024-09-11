كولومبيا تفوز على الارجنتين في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب كولومبيا في تحقيق فوزا غاليا على منتخب الارجنتين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب متروبوليتانو بمدينة بارانكيا الكولومبية في بداية الجولة الثامنة لتصفيات كأس العالم ٢٠٢٨ بقارة أمريكا الجنوبية.

النتيجة رفعت رصيد منتخب كولومبيا إلى ١٦ نقطة في المركز الثاني بالتصفيات التي تجرى بنظام الدوري بين المنتخبات العشرة في قارة أمريكا الجنوبية بينما ظل منتخب الارجنتين رغم الخسارة في صدارة التصفيات برصيد ١٨ نقطة.

النتيجة تعد ايضا ثارا لمنتخب كولومبيا الذي خسر قبل اقل من شهرين نهائي كوبا أمريكا امام منتخب الارجنتين بهدف مقابل لاشىء في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

تقدم منتخب كولومبيا بالهدف الاول عن طريق موسكويرا في الدقيقة ٢٥ من الشوط الاول وتعادل جونزاليس لمنتخب الارجنتين في الدقيقة ٤٨ من احداث المباراة وحسم خاميس رودريجيز المباراة لمصلحة منتخب كولومبيا بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة ٦٠ من احداث المباراة .