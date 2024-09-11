سيد معوض: الزمالك يعاني من مشكلة في العقود الخاصة باللاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر حقق فوزًا هامًا في مواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا، وهذه الانتصارات قربت الفراعنة من الصعود لأمم إفريقيا بنسبة 90%، مشيرًا إلى أن القرعة في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا وتصفيات المونديال، ساهمت في تحقيق نتائج جيدة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على شاشة قناة etc: "منتخب مصر يمتلك عناصر جيدة، والفوز على بوتسوانا أمر طبيعي، وهو ما يؤكد أن تصريحات حسام حسن بشأن صعوبة المباراتين قبل انطلاق المعسكر لم تكن في محلها، والجهاز الفني دفع بلاعبين لأول مرة لأن تلك المواجهات تتحمل مشاركة أي عنصر، والأهم تحقيق نتائج طيبة، والأمور تسير بشكل جيد، والأهم الاستفادة من تلك المباريات في الفترة المقبلة".

وأضاف: "أحمد نبيل كوكا لاعب خط وسط في الأساس لكن يمكنه اللعب في مركز الظهير الأيسر لكن لا يجوز الاعتماد عليه سوى أوقات بسيطة في هذا المركز، والمنتخب الاوليمبي كان يتواجد فيه عناصر مميزة خلال الأولمبياد، ولابد من مشاركة إبراهيم عادل في المباريات المقبلة مع إمكانية إراحة تريزيجيه الذي اعتبره واحدًا من أهم اللاعبين في آخر عشر سنوات، دائما لاعب مؤثر في جميع المباريات، وهو رقم 2 بعد محمد صلاح".

وواصل: "حمدي فتحي من اللاعبين الجيدين في خط الوسط ويلعب بصفة دائمة مع منتخب مصر، وهو متوقف عند مستوى معين، ومن الصعب توجيه النصائح له حاليا لأنه بالفعل لاعبا دوليًا".

وأكمل: "لدينا مشكلة في مركز الظهير الأيسر، ولا نحاول حلها، يجب أن نبحث عن لاعبين صغار في السن، ويتواجد بجوار محمد حمدي، من الممكن ضم لاعب لا يُشارك في ناديه، ويتم تجهيزه للمنتخب الوطني".

وختم: "الزمالك يعاني من مشكلة في العقود الخاصة باللاعبين، وكذلك تجميع صفقات كثيرة في مراكز معينة، وكان يحتاج لجناح مميز مع باقي اللاعبين قادر على تحقيق الإضافة الفنية، والجناح دائمًا هو الأكثر تأثيرًا في بعض الأحيان من المهاجم الصريح مثلما حدث في مباراة مصر وبوتسوانا بتسجيل صلاح وتريزيجيه ومصطفى فتحي".