الشريعي: أحمد دياب أساء اختيار أدواته ومنهم "عامر حسين".. وحال ترشحه فلن أتواجد في انتخابات الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أنه يفكر فقط في الترشح لرئاسة رابطة الأندية المحترفة، مشيرًا إلى أنه لم يتلقى أي اتصالات رسمية بشأن نظام مسابقة الدوري في الموسم الجديد.

إقرأ أيضًا..

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: " لا أوافق على موسم استثنائي بالنسبة لبطولة الدوري ولكن الموسم يجب أن يكون لضبط منظومة الكرة المصرية بالكامل سواء الدوري الممتاز أو المحترفين أو قطاعات الناشئين".

وأضاف: "هناك شباب كثيرين يستحقون العمل في منظومة الكرة المصرية، هناك حسام الزناتي ومحمد طه الذي كان يعمل في الإمارات، لابد من دعم هؤلاء الشباب لتحمل المسئولية، من أجل تحقيق النجاح مستقبلا والصعود بتلك المنظومة".

وواصل: "يجب أن نعمل على نجاح المنظومة، وأن يكون هناك (تكافؤ الفرص) بين جميع الأندية، وذلك بفرض النظام على الجميع، لأن هناك أندية كانت تلعب في الرابعة عصرًا وفرق آخرى لم تلعب مطلقا في هذا التوقيت".

وأكمل: "لا نعرف حتى الآن لائحة النظام الأساسي لرابطة الأندية، وعلاقتي جيدة مع أحمد دياب وهو صديق شخصي لي، وبذل مجهود كبير بشكل احترافي في الرابطة، وتحدثت معه كثيرًا، ولكنه أساء اختيار الأدوات التي تعمل معه، وعلى رأسهم عامر حسين".

وزاد: "استاد الاسكندرية من أقدم ملاعب إفريقيا، وهناك علامة تعجب حول فتح المقصورة الملكية لتصوير برنامج تليفزيوني، بعيدًا عن التصريحات التي خرجت في البرنامج، وتحدث عن بعض الأمور الخاطئة منها راتب حسين الزناتي والذي كان يحصل على 20 ألف وليس 60 ألف كما ذكر عامر حسين".

وتابع: "نفس الشكاوى متكررة من جانب الأندية في آخر 14 عامًا، ويجب مواجهة تلك الأخطاء من المسئولين، وعامر حسين شخصية محترمة، ولكن لن أعمل معه مطلقا، وحتى الآن لا أعلم موقف أحمد دياب من الترشح أو عدمه".

وزاد: "لو كان يريد دياب النزول كرئيس فلن اترشح في انتخابات الرابطة، وسأدعمه بقوة حال توليه الرئاسة الموسم المقبل وأقدم له كل النصائح من أجل النجاح".

وأشار إلى أنه حال توليه الرابطة، فسوف يعمل على انجاح بطولة الدوري المصري وأن تخرج المسابقة من إطار الفشل الذي تعيشه في الفترة الأخيرة. مشيرًا إلى أنه حال تواجده سيقوم بتسويق البراند الخاص بالدوري.