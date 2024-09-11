الرأس الأخضر يفوز على موريتانيا بثنائية في تصفيات إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب الرأس الأخضر الفوز بثنائية نظيفة على نظيره الموريتاني، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.



جاء الهدف الأول لمنتخب الرأس الأخضر الأول، من خلال اللاعب ريان مينديش في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، بينما أضاف الهدف الثاني اللاعب ذاته ريان مينديش في الدقيقة 75 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتوقفت المواجهة بين المنتخبان لأكثر من 10 دقائق، وذلك بعد ضعف مفاجئ للإضاءة بملعب المباراة، بداية من الدقيقة 61 من عمر المباراة.

بهذا الفوز، يحصد منتخب الرأس الأخضر أول ثلاث نقاط له في المجموعة، بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام مصر، ويحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط.