اخبار الرياضه

الرأس الأخضر يفوز على موريتانيا بثنائية في تصفيات إفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب الرأس الأخضر الفوز بثنائية نظيفة على نظيره الموريتاني، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.


جاء الهدف الأول لمنتخب الرأس الأخضر الأول، من خلال اللاعب ريان مينديش في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، بينما أضاف الهدف الثاني اللاعب ذاته ريان مينديش في الدقيقة 75 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وتوقفت المواجهة بين المنتخبان لأكثر من 10 دقائق، وذلك بعد ضعف مفاجئ للإضاءة بملعب المباراة، بداية من الدقيقة 61 من عمر المباراة.
بهذا الفوز، يحصد منتخب الرأس الأخضر أول ثلاث نقاط له في المجموعة، بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام مصر، ويحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا