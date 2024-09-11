رحاب رضوان: فرحتى بالميدالية وسط أهلى والجماهير أكبر من فرحتى فى فرنسا

القاهرة - سامية سيد - أكدت رحاب رضوان الحاصلة على الميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال وزن 55 كجم، فى دورة الألعاب البارالمبية التى أقيمت بباريس، فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجارى، أنها سعيدة للغاية بالتتويج.

وقالت رحاب رضوان في المؤتمر الصحفي الذى أقيم بالمركز الأولمبى بالمعادي فور وصول البعثة المصرية البارالمبية إلى القاهرة، إنها بذلت مجهودا كبيرا فى فترة الإعداد قبل البطولة، والحمد لله تم تكليل تعبها بالتتويج بالميدالية الذهبية.

وأضافت رحاب: "فرحتى بالميدالية وسط أهلى والجماهير أكبر من فرحتى فى فرنسا، وماكنتش أتوقع الاستقبال الحافل ده، ونشكر الجماهير على هذا الاستقبال الكبير".

يذكر أن مصر شاركت في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".