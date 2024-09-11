شكرا لقرائتكم خبر عن نادية فكري: أسرتى سر نجاحى وأهدى التتويج الأولمبى لشعب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت نادية فكري الحاصلة علي الميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال وزن +86 كجم، فى دورة الألعاب البارالمبية التى أقيمت بباريس، فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجارى، رسالة شكر وعرفان لأسرتها بسبب المساندة الدائمة لها لتحقيق إنجازات وألقاب.

وقالت نادية فكري في المؤتمر الصحفي الذى أقيم بالمركز الأولمبى بالمعادي فور وصول البعثة المصرية البارالمبية إلى القاهرة، إنها لولا مساندة أسرتها وزوجها لها لم تكن تصل لهذه الإنجازات، وأهدت الميدالية لعائلتها وللشعب المصري، مؤكدة أن سعادتها لا توصف بالتتويج خاصه أنها جاء بعد غياب 16 عاما عن التتويج البارالمبى الأخير لها عندنا حققت برونزية بكين عام 2008، وأكدت أنها لم تكن تتوقع هذا الاستقبال الحافل، وشكرت الجماهير على هذا الاستقبال الكبير.

وتمكن أبطال مصر البارالمبيين من التتويج بـ7 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضيتين و3 ميداليات برونزية.

جاءت ميداليات مصر البارالمبية في النسخة الحالية، عن طريق محمد المنياوي وزن 59 كجم ورحاب رضوان وزن 55 كجم اللذان توجا بذهبيتي رفع الأثقال.

فيما جاءت الميداليات الفضية عن طريق فاطمة محروس وزن 67 كجم ومحمد صبحي وزن 88 كجم في رفع الأثقال.

وجاءت الميداليات البرونزية عن طريق منتخب الكرة الطائرة جلوس، وصفاء حسن وزن 79 كجم، نادية فكري وزن +86 كجم في رفع الأثقال.

يذكر أن مصر شاركت في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".