شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة محروس: أشكر كل من ساعدنى للتتويج بميدالية أولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت فاطمة محروس، الحاصلة على الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال وزن 67 كجم، فى دورة الألعاب البارالمبية التى أقيمت بباريس، فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجارى، أن الميدالية الأولمبية أقل شيء يمكنها إهدائه لروح والدتها التى كانت تساندها دائمًا وكانت تتمنى وجودها لحظة تتويجها بميدالية في باريس.

وقالت فاطمة محروس في المؤتمر الصحفي الذى أقيم بالمركز الأولمبى بالمعادي فور وصول البعثة المصرية البارالمبية إلى القاهرة، إن والدها كان أول المهنئين لها بعد حصد الميدالية، موجهة الشكر لكل من ساندها ودعمها، وأضافت أنها لم تكن تتوقع هذا الاستقبال الحافل، وشكرت الجماهير على هذا الاستقبال الكبير.

وتمكن أبطال مصر البارالمبيين من التتويج بـ7 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضيتين و3 ميداليات برونزية.

جاءت ميداليات مصر البارالمبية في النسخة الحالية، عن طريق محمد المنياوي وزن 59 كجم ورحاب رضوان وزن 55 كجم اللذان توجا بذهبيتي رفع الأثقال.

فيما جاءت الميداليات الفضية عن طريق فاطمة محروس وزن 67 كجم ومحمد صبحي وزن 88 كجم في رفع الأثقال.

وجاءت الميداليات البرونزية عن طريق منتخب الكرة الطائرة جلوس، وصفاء حسن وزن 79 كجم، نادية فكري وزن +86 كجم في رفع الأثقال.

يذكر أن مصر شاركت في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".