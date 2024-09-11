الامارات | منتخب قطر يتعادل مع كوريا الشمالية 2-2

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض التعادل الإيجابي 2-2 نفسه على المباراة التي جمعت بين منتخبي قطر ومضيفه كوريا الشمالية، التي أقيمت في لاوس ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، أمس.

تقدم منتخب كوريا الشمالية بهدف ري إيل سونغ في الدقيقة 19، وأدرك أكرم عفيف نجم منتخب قطر التعادل بهدف (31) من ركلة جزاء، وأضاف المعز علي الهدف الثاني للعنابي (44). ورغم النقص العددي سجل منتخب كوريا الشمالية هدف التعادل بركلة حرة سددها كانغ كوك تشول (52).