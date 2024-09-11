الامارات | رياضيون: أداء مبخوت مثالي مع النصر بسبب غياب الضغوط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر رياضيون ولاعبون سابقون أن البداية المثالية والانطلاقة الجيدة لهداف الكرة الإماراتية علي مبخوت، مع فريقه الجديد النصر، سببها غياب الضغوط عن اللاعب، بعدما ظهر بأداء مميز في أربع مباريات في بطولتي دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، خلافاً لما كان عليه العام الماضي، وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن اللاعب يظهر بشكل رائع ومن دون ضغوط، وعاد صاحب الـ33 عاماً مع فريقه الجديد إلى مستواه المعروف دائماً، كونه هداف الكرة الإماراتية، سواء في بطولة الدوري أو مع المنتخب الوطني.

وأكدوا أن علي مبخوت، يلعب من دون ضغوط، وهو أكثر حرية مع النصر عن المواسم السابقة، إذ لم يكن متألقاً بالشكل الكافي، وأشاروا إلى أن وجوده أمر مهم، وإضافة كبيرة للمنتخب، وطالبوا بالتدخل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.

ولعب علي مبخوت مع النصر في أربع مباريات، حيث خاض لقاءين في بطولة الدوري، أحرز خلالهما هدفاً وصنع آخر، إضافة إلى إسهامه في أكثر من هدف، كما حضر في مباراتين ببطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ونجح في تسجيل هدف في مرمى العروبة يوم السبت الماضي، وقيادة فريقه إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وخلال مشواره في الكرة الإماراتية خاض مبخوت 301 مباراة، بداية من موسم 2008-2009، وأحرز 219 هدفاً، وهو الهداف التاريخي للدوري الإماراتي حتى الآن.

بينتو ومبخوت

أكد مشرف المنتخب الوطني السابق حسن سهيل، أن علي مبخوت مكسب كبير لنادي النصر، ووجوده في فريق النصر أمر يحسب للجهاز الفني والإداري في النادي، والتعاقد مع هداف الإمارات الأول علي مبخوت يحسب للمدرب والجهاز الفني، وأشار سهيل إلى أن علي مبخوت يجب أن يكون في المنتخب الوطني، وأكد أنه يجب حل الخلاف الشخصي بين المدرب واللاعب.

وقال حسن سهيل: «السنوات الأخيرة كانت غير جيدة بنسبة كبيرة لعلي مبخوت، ويظهر أن اللاعب لا يلعب بأريحية، لكن الوضع تغير حالياً، ونجد اللاعب متغيراً تماماً، وذكرني ذلك ببداياته في كرة القدم، وأتوقع أنه سيشكل إضافة كبيرة للنصر في الموسم الحالي».

وأضاف: «علي مبخوت يستحق الوجود في المنتخب الوطني، والمشكلة عندما يحول المدرب الأزمة مع لاعب إلى مشكلة شخصية، وفي كل منتخبات العالم يوجد هدافان بعمر علي مبخوت، وربما أكبر، ولايزالون يمثلون المنتخب، وفي رأيي الشخصي لو حصل تدخل بين المدرب واللاعب من جانب اتحاد الكرة، لكان من مصلحة المنتخب، ويمكن حل كل خلاف شخصي، فإذا كان المدرب بينتو على خلاف شخصي مع اللاعب، فيجب أن ينحل أو يتم تجاوزه من أجل تمثيل الدولة في المحافل الدولية».

وأكد سهيل أن علي مبخوت لايزال قادراً على تمثيل المنتخب، ونتمنى أن نراه في المنتخب، وهو جدير بذلك، ولايزال الهداف الأول للاعبين المواطنين والمنتخب.

يلعب من دون ضغوط

أكد كابتن منتخب الإمارات ونادي النصر السابق عبدالرحمن محمد، أن مستوى علي مبخوت تغير كثيراً إلى الأفضل من بداية الموسم الحالي، ويوجد اختلاف في شكل اللاعب وثقته بنفسه، والمستوى الذي يقدمه من دون ضغوط.

وقال عبدالرحمن محمد: «علي مبخوت يلعب من دون ضغوط، وهو أمر ظاهر بشكل كبير مع النصر خلال الموسم الحالي، على عكس المواسم الأخيرة للاعب، إذ كان يظهر وجود ضغوط على مبخوت مع نادي الجزيرة».

وأضاف: «هناك تجانس كبير جداً بين علي مبخوت واللاعبين في النصر، وبالتحديد اللاعب المغربي عادل تاعرابت، وهذا الشيء يحسب لمجلس إدارة نادي النصر الذي نجح في خلق هذه الأمور، لمصلحة اللاعب وتعطيه الثقة بنفسه أكثر، ويحسب للجهاز الفني والإداري العمل على اللاعب للوصول إلى هذا الشكل والمستوى الذي ظهر بين اللاعب والفريق، ووجوده الإيجابي أثناء المباريات».

وتابع: «اللاعب إضافة كبيرة للنصر، فالفريق كان يبحث منذ فترة عن هداف بهذا الشكل والطموح، ووجوده في المنتخب أمر طبيعي، نظراً لأرقامه ومستواه الذي يقدمه، فهو الأفضل حالياً بين المهاجمين الموجودين، إضافة إلى أنه الهداف التاريخي للمنتخب والدوري الإماراتي».

الأجواء إيجابية

أكد مدير فريق النصر السابق خالد عبيد، أن أسلوب اللعب والأجواء الإيجابية داخل فريق النصر حالياً ساعدت علي مبخوت كثيراً، وغيرت من شكل الفريق، وأيضاً من وجود اللاعب الإيجابي في الفريق، وهو أمر يحسب للمدرب وخطة اللعب التي يلعب بها.

وقال خالد عبيد: «يعتمد مدرب النصر، الهولندي شرورد، على اللعب الجماعي، حيث خلق المدرب هذا الأسلوب، وهو أمر ملموس بين اللاعبين، والتعاون الكبير بين اللاعبين والشكل الجماعي هو الظاهر، ووجود دكة بدلاء تقدم الأداء نفسه، فالمدرب فرض أسلوبه ولعبه الجماعي، وهو ما دخل فيه علي مبخوت حالياً ويلعب من دون أي ضغوط، وهو أمر جيد للنصر وجمهوره بوجود لاعب بهذا الشكل، والجماعية والنتائج حتى الآن إيجابية، وتظهر في الدوري والكأس».

الجمهور يحب علي مبخوت

أشاد مدير منتخب الإمارات للكرة الشاطئية بدر حارب بتعاقد النصر مع علي مبخوت، مشيراً إلى أن اللاعب مكسب كبير للنادي، وكذلك النصر إضافة كبيرة للاعب وتاريخه، سواء مع ناديه السابق الجزيرة أو منتخب الإمارات والكرة الآسيوية.

وقال بدر حارب: «الجمهور يعشق علي مبخوت، ولا توجد لديه مشكلة في أن يلعب مع أي نادٍ، والجمهور يتعاطف مع اللاعب بشكل كبير، وشاهدنا فرحة كل جمهور الكرة الإماراتية، وليس جمهور النصر فقط، بشكل كبير بتسجيل علي مبخوت أول أهدافه مع النصر، نتمنى له التوفيق، وهو إضافة كبيرة لأي مكان، ووجوده أمر يسعد كل الجمهور لما يقدمه، ولعدم افتعال أي مشكلات، ولتاريخه الكبير مع منتخب الإمارات».

علي مبخوت (33 عاماً)

■ انتقل من الجزيرة إلى النصر هذا الموسم.

■ لعب مع النصر في 4 مباريات حتى الآن، وسجل هدفين.

■ خلال مشواره في الكرة الإماراتية خاض 301 مباراة بداية من موسم 2008-2009.

■ أحرز 219 هدفاً، وهو الهداف التاريخي للدوري الإماراتي حتى الآن.