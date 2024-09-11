الامارات | 3 وجوه جديدة تطرق باب «رئاسة» اتحادات ألعاب جماعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطرق ثلاث شخصيات رياضية معروفة، للمرة الأولى، باب مقعد رئاسة اتحادات ألعاب جماعية خلال الانتخابات المزمعة إقامتها في أكتوبر المقبل، إذ يخوض مرشح نادي النصر ضرار بالهول انتخابات اتحاد السلة على مقعد رئيس مجلس الإدارة، والأمر نفسه ينطبق على مرشح نادي الشارقة عبداللطيف الفردان، فيما رشح نادي خورفكان الحكم الدولي الأولمبي حامد الروسي لخوض انتخابات اتحاد الطائرة على مقعد رئيس مجلس الإدارة في مواجهة الرئيس الحالي للاتحاد عبدالله الدرمكي.

ويسود الهدوء اتحاد كرة اليد، في ظل إعلان وحيد، تقدم به نادي الشارقة لمرشحه الرئيس الحالي للاتحاد نبيل عاشور، للترشح لدورة انتخابية ثانية.

طموح لـ«السلة»

أعلن نادي النصر في يوليو الماضي ترشح ضرار بالهول لرئاسة اتحاد السلة، وبعد أيام قليلة أعلن نادي الشارقة عن ترشيح عبداللطيف الفردان للمنصب نفسه الذي يشغله حالياً اللواء إسماعيل القرقاوي، الذي فاز في الانتخابات الأخيرة عام 2020 بالتزكية في دورة انتخابية سادسة على التوالي.

ويعتمد ضرار بالهول في سباق ترشحه، على برنامج طموح، يستند إلى استعادة السلة الإماراتية لمكانتها الطبيعية في آسيا، كما يشمل البرنامج تسعة محاور، أبرزها تفعيل دوري المدارس كمنجم للمواهب، بجانب دوريات الجامعات والأكاديميات والجاليات، لتعويض نقص الزاد البشري الذي تشهده اللعبة، إضافة إلى اتفاقيات وعقود رعاية تدر عوائد مالية للاتحاد، تسهم في تحويل الخطط الاستراتيجية إلى واقع ملموس.

بدوره، أشار بيان نادي الشارقة في تقديم مرشحه عبداللطيف الفردان، إلى مسيرته وخبراته الإدارية في كرة السلة، إذ شغل منصب نائب رئيس الاتحاد منذ 2012، إضافة إلى انتخابه عضواً بالمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لدورتين متتاليتين.

تطوير «الطائرة»

تضمن البرنامج الانتخابي للمرشح لمنصب رئيس مجلس إدارة اتحاد الطائرة حامد الروسي، الذي أطلق عليه «استراتيجية تطوير كرة الطائرة»، العديد من المحاور المهمة في مجالات عدة، من بينها تخصيص موارد لتحقيق الأهداف والنتائج الرياضية، والارتقاء بالكرة الطائرة الإماراتية، والوصول إلى أعلى مستوى من الإنجازات خليجياً وإقليمياً، والمنافسة على المراكز الأولى، سواء لفئة الرجال أو فئات الناشئين والشباب، إضافة إلى تطوير منظومة الاستكشاف والانتقاء، ورفع أعداد اللاعبين المسجلين في كشوف الاتحاد.

في المقابل، يستند الرئيس الحالي للاتحاد، عبدالله الدرمكي، في طريقه للفوز بدورة انتخابية جديدة، إلى تحقيق 85% من الأهداف الموضوعة ضمن خططه الاستراتيجية للدورة الحالية 2020-2024، وفق ما أعلنه اتحاد الطائرة في اجتماع الجمعية العمومية الأخير، مارس الماضي، بجانب إنجازات أخرى، أبرزها تطوير اللوائح الداخلية، والمسابقات المحلية، والمنتخبات الوطنية، والمدربين، والحكام، ونشاط كرة الطائرة النسائية، إضافة إلى أهداف فنية شملت تطوير الأنظمة والهيكل الداخلي، وعقد شراكات واتفاقيات مع الاتحادات الوطنية والقارية والدولية، وعقود مع شركات راعية.

مرشح «اليد»

مرشح وحيد تقدم لرئاسة اتحاد كرة اليد، هو مرشح نادي الشارقة نبيل عاشور، الرئيس الحالي للاتحاد، بعدما سجل أكتوبر من عام 2020 الإعلان عن فوز قائمة نبيل عاشور بالتزكية، إذ ضمت القائمة كلاً من نبيل عاشور رئيساً لمجلس الإدارة، والأعضاء: عبدالله الكعبي وداود مليحة وناصر الحمادي وعبدالسلام ربيع وفيصل الطواش وعدنان فرج وسعود صالح وأنيسة الشدادي.